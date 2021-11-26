26.11.2021 18:31 Васили Голосный

Как выглядит парк Горького в новогодней иллюминации (фото)

В парке Горького продолжают готовиться к предстоящим новогодним праздникам. Все локации начали украшать еще в начале ноября, и процесс не прекращается. Появится много нового – фото-зоны, декорации и подсветка.

Сейчас занимаются монтажом и подключением иллюминаций - их, говорят в парке, будет много. Очень многие локации поменяют внешний облик. В частности, ёлка, которая встречает посетителей у входа и декорации на главной алее.



"Кроме того, добавится огромная фото-зона прямо при входе, под флагами Украины и Харькова, где каждый желающий сможет на память запечатлеть себя в предновогодние дни. Если говорить о центральной площади, то здесь тоже будет ряд новинок: изменили свой внешний вид домики для ярмарки, возле развлекательного центра появились новые декоративные ёлки.

Но и одно из самых эффектных изменений - это то, что возле входа на центральную площадь гостей будут встречать ангелы-трубачи, большие фигуры, схожие с теми, как на 5-й Авеню в Нью-Йорке. Их мы установим чуть позже", - говорит Андрей Кравченко, пресс-секретарь парка Горького.



Иначе засветится и сама елка на центральной площади. В этом году добавили новые иллюминации и украшения. Прибавятся и фото-зоны – все они расположатся в разных частях парка: у озера появятся полярные медведи. Впоследствии их украсят иллюминациями. Также новые декорации появятся и в районе Французского парка.



Полностью завершить монтаж и установку всех конструкций планируют к началу декабря. Кроме того, не забывают и о грядущих праздниках – их, говорят в парке, будет традиционно много, как и сюрпризов. Начнут со Дня Святого Николая, а затем на очереди торжественное открытие елки и домика Деда Мороза.



"В этом году так совпало, что это будет двойной праздник - это будет праздник Рождества Христова - 25 декабря, ну и собственно зажжет свои огни наша ёлочка. Далее 31-е ночь - встреча Нового года, традиционно, опять же, в парке Горького всё будет работать до поздней ночи. Далее уже мы зайдем в 2022 год и там нас ждут и Рождество, и Старый Новый год, и Восточный Новый год, но об этом будем уже говорить попозже", - отмечает Андрей Кравченко.



Но даже сейчас, когда все на стадии монтажа, в парке Горького уже можно увидеть большое количество новых фото-зон, возле которых могут получится отличные кадры.

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