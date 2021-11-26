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26.11.2021  18:12   Валерия Кононова

Всемирный день отказа от покупок совпал с Черной пятницей

Во многих странах в конце осени население в течение 24 часов отказывается от каких-либо покупок. В этом году Всемирный день отказа от покупок совпал с Черной пятницей. В ограничениях и причинах праздника разбирался корреспондент РЕДПОСТ.


Фото из открытых источников
Причина основания дня достаточно проста – излишнее потребление. Количество покупок, совершаемых людьми, не просто зашкаливает, но еще и становится совершенно бесполезным, ведь люди покупают в том числе то, что им не пригодится или нужно буквально один раз – это опасная тенденция для экологии, как минимум. 
 
 
Определение даты в общем и целом связано со стартом рождественских распродаж в Америке и Европе. В эти дни покупатели тратят невероятные суммы на товары со скидками и без, а вот магазины получают от 20 до 50% своей годовой выручки. В этом же году ко всему добавилась еще и Черная Пятница. А ведь в Европе и Америке люди буквально погибают в давках, в толпе, которая образуется на распродажах по обоим поводам, что уж говорить о вреде экологии, в такой ситуации он кажется второстепенным. 
 
Кстати, по мнению Калле Ланс, журналиста, основавшего этот праздник, такой сумасшедший уровень потребления вредит не только экологии, но и экономике, а также финансовому состоянию семей. 
 
В итоге собрав все эти аргументы, в 2001 году при поддержке Adbusters появился День отказа от покупок. К 2021 году эту традицию поддерживает около шести десятка стран. А условия более чем просты – на одни сутки отказаться от любых покупок.
 
Напомним, что в период Черной Пятницы магазины пестрят вывесками «Скидки», зазывая покупателей. Однако стоит вспомнить, что магазины в Торговых центрах включают в стоимость немалый процент за аренду помещения и его обслуживание. Приобрести технику или любой другой товар в онлайн-магазине станет решением, которое сэкономит вам немалую сумму, даже не учитывая скидку.

 

 

Тэги:  черная пятница, день отказа от покупок, харьков
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