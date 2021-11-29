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29.11.2021  18:39   Дмитрий Колоней

ДТП: В центре Харькова под колеса авто попал пешеход (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

 Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в центре Харькове - ДТП. Сбит пешеход на пешеходном переходе. Авария произошла на перекрестке улиц Сумской и Свободы. Сбита женщина. по предварительной информации, жива, сильно не пострадала.

 
Напомним, ранее мы писали о ДТП, которое  произошло 11 ноября 2021 года - внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу.  По мнению прокуратуры сумма залога в 340 000 гривен не соответствует обстоятельствам происшествия. Исходя из того, что мужчина  на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть никакой речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП.

Эти обстоятельства понимает как подозреваемый, так и его адвокаты, поэтому высок риск того, что мужчина  может скрываться от следствия или покинуть страну. Прокуратура требовала 10-миллионной суммы залога, выказывая надежду, что она даёт шанс на то, что подозреваемый будет находиться в СИЗО, поскольку не сможет выплатить залог.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит пешеход
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