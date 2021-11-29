ДТП: в центре Харькова сбит пешеход (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Эти обстоятельства понимает как подозреваемый, так и его адвокаты, поэтому высок риск того, что мужчина может скрываться от следствия или покинуть страну. Прокуратура требовала 10-миллионной суммы залога, выказывая надежду, что она даёт шанс на то, что подозреваемый будет находиться в СИЗО, поскольку не сможет выплатить залог.
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Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию.
Харьков ожидает пасмурная погода с периодическим дождем и порывами ветра до 15-24 м/с.
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