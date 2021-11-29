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29.11.2021  17:59   Дмитрий Колоней

Работа в Европе: какие требования к украинцам в ЕС ?

Сколько и где можно заработать за границей без опыта.


Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в поисках лучшей судьбы всё больше украинцев едут работать за границу. За статистическими данными разных аналитических компаний за границей сейчас работают 3 млн – 5 млн украинцев.
Найти работу за границей без опыта вполне реально, говорят эксперты-аналитики. Не все работодатели требуют опыт. 16% заграничных компаний готовы взять новичка. Лидирует Польша, а вот второе место в рейтинге вакансий без опыта занимает Кипр. Потом идут Германия и Турция.
 
«Топ-10 стран, заинтересованных в украинских работниках:
  • Польша (21% вакансий);
  • Кипр - (7%);
  • Германия (6%);
  • Турция(6%);
  • Китай (5%);
  • Таджикистан (5%);
  • Армения (4%);
  • США (4%);
  • ОАЕ (4%);
  • Южная Корея (4%)», - статистика.
При этом в рейтинге открытых вакансий находится категория «начало карьеры, студенты», таких 18 %, «продажи» - 17%. Тройку лидеров завершает сфера «информационные технологи, интернет, телекоммуникации». Таким образом спрос на айтишников –  составляет 13% от всех предложений. Без опыта можно устромиться администратором, пиарщиком, рабочим, страховиком, индустрия спорта и красоты, сфера науки и образования, сельское хозяйство, юриспруденция. Но эти вакансии требуют високих знаний. При этом каждый третий работодатель готов платить более 3000 долларов.
  • от 29 300 до 50 800 грн готовы платить 47% роботодателей;
  • 50 800-72 300 грн – 20%;
  • 72 300-93 800 грн – 12%;
  • 93 800-115 300 грн – 11%;
  • Больше чем 15 300 грн – 10%», - статистика
А вот харьковчане говорят, что каждый выбирает лучшее для себя.  Кто-то  ищет профессионального счастья за рубежом, кто-то уверен, что сможет реализовать себя в Украине. Но по мнению опрошеных  харьковчан, опыт –это обязательное условие достойной вакансии и высокой оплаты труда, как за границей, так и на Родине.
 
«Без опыта никуда нельзя трудоустоиться. Опыт нужен, его можно на месте заработать, либо учиться Я думаю, и в Украине можно зарабатывать достойно», - Вадим.
 
«Раз люди ездят, наверное, чем-то привлекает. А найти достойную – думаю, каждый себе ищет, думаю да, и без опыта можно», - Мария.
«Работа за границей – это хорошо, на законных условиях, а если нелегально, то это очень рискованный труд. И без опыта, я думаю, что сложновато найти работу. Потому что, разве что нелегально, лучше тут, чем нелегально там. Есть хорошая работа и у нас, и много. При желании, особенно молодым людям, всегда можно устроиться», - Екатерина.
 
«У меня практики работы за границей очень много: и в Польше работала, и в Германии дважды. Но, там оцениваются больше специалисты, а такие, как мы, рабочие обычные, 50 на 50 я бы сказала. Как, кому повезет. Но, я думаю, можно найти достойную работу и с хорошей зарплатой за границей»,- Василина.
 
Тэги:  работа, европа, харьков, украина, опыт
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