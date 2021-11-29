29.11.2021 17:59 Дмитрий Колоней

Работа в Европе: какие требования к украинцам в ЕС ?

Сколько и где можно заработать за границей без опыта.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , в поисках лучшей судьбы всё больше украинцев едут работать за границу. За статистическими данными разных аналитических компаний за границей сейчас работают 3 млн – 5 млн украинцев.

Найти работу за границей без опыта вполне реально, говорят эксперты-аналитики. Не все работодатели требуют опыт. 16% заграничных компаний готовы взять новичка. Лидирует Польша, а вот второе место в рейтинге вакансий без опыта занимает Кипр. Потом идут Германия и Турция.

«Топ-10 стран, заинтересованных в украинских работниках:

Польша (21% вакансий);

Кипр - (7%);

Германия (6%);

Турция(6%);

Китай (5%);

Таджикистан (5%);

Армения (4%);

США (4%);

ОАЕ (4%);

Южная Корея (4%)», - статистика.

При этом в рейтинге открытых вакансий находится категория «начало карьеры, студенты», таких 18 %, «продажи» - 17%. Тройку лидеров завершает сфера «информационные технологи, интернет, телекоммуникации». Таким образом спрос на айтишников – составляет 13% от всех предложений. Без опыта можно устромиться администратором, пиарщиком, рабочим, страховиком, индустрия спорта и красоты, сфера науки и образования, сельское хозяйство, юриспруденция. Но эти вакансии требуют високих знаний. При этом каждый третий работодатель готов платить более 3000 долларов.

от 29 300 до 50 800 грн готовы платить 47% роботодателей;

50 800-72 300 грн – 20%;

72 300-93 800 грн – 12%;

93 800-115 300 грн – 11%;

Больше чем 15 300 грн – 10%», - статистика

А вот харьковчане говорят, что каждый выбирает лучшее для себя. Кто-то ищет профессионального счастья за рубежом, кто-то уверен, что сможет реализовать себя в Украине. Но по мнению опрошеных харьковчан, опыт –это обязательное условие достойной вакансии и высокой оплаты труда, как за границей, так и на Родине.

«Без опыта никуда нельзя трудоустоиться. Опыт нужен, его можно на месте заработать, либо учиться Я думаю, и в Украине можно зарабатывать достойно», - Вадим.

«Раз люди ездят, наверное, чем-то привлекает. А найти достойную – думаю, каждый себе ищет, думаю да, и без опыта можно», - Мария.

«Работа за границей – это хорошо, на законных условиях, а если нелегально, то это очень рискованный труд. И без опыта, я думаю, что сложновато найти работу. Потому что, разве что нелегально, лучше тут, чем нелегально там. Есть хорошая работа и у нас, и много. При желании, особенно молодым людям, всегда можно устроиться», - Екатерина.

«У меня практики работы за границей очень много: и в Польше работала, и в Германии дважды. Но, там оцениваются больше специалисты, а такие, как мы, рабочие обычные, 50 на 50 я бы сказала. Как, кому повезет. Но, я думаю, можно найти достойную работу и с хорошей зарплатой за границей»,- Василина.