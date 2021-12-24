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24.12.2021  15:10   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: дело Коли Харьковского передают в суд

Досудебное расследование по делу о смертельном ДТП в Харькове завершено.

Коля Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление правозащитника Валентина Рыбина.
 
Сообщается, что до Нового года обвинительный акт в отношении Коли Харьковского будет передан на рассмотрения суда.
 
 
«До Нового года обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего харьковчанина, который устроил 26.10.21 смертельное ДТП планируют передать в суд!»-, отметил Рыбин.
 
Кроме этого отмечается, что подозреваемый свою вину признает. 
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Валентин Рыбин
 Тэги:  дтп, николай харьковский, харьков
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