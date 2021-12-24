24.12.2021 15:10 Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: дело Коли Харьковского передают в суд

Досудебное расследование по делу о смертельном ДТП в Харькове завершено.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление правозащитника Валентина Рыбина.

Сообщается, что до Нового года обвинительный акт в отношении Коли Харьковского будет передан на рассмотрения суда.

«До Нового года обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего харьковчанина, который устроил 26.10.21 смертельное ДТП планируют передать в суд!»-, отметил Рыбин.

Кроме этого отмечается, что подозреваемый свою вину признает.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло с мертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.