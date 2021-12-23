Популярный лоукостер отменил шесть рейсов из Харькова

В январе 2021 года ирландский лоукостер Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Lowcostavia.com.ua, с 6 по 31 января полностью отменены все 6 направлений из Харькова. Крайний рейс января, на который еще можно забронировать билет, датируется 5 января 2021 года.
Всего же в первом месяце следующего года Ryanair отменил 17 маршрутов из городов Украины. Об этом свидетельствует анализ системы бронирования перевозчика.
Так, отменены 3 маршрута из Одессы (Барселона, Болонья, Катовице), 6 из Львова (Палермо, Пиза, Турин, Бари, Братислава, Манчестер) и 2 из Киева (Быдгощ и Мальта).
В расписании возможны изменения, Ryanair может как вернуть некоторые отмененные рейсы (маловероятно), так и впоследствии продолжить отмену рейсов в феврале.
Напомним, что недавно венгерская компания Wizz Air сократила количество рейсов из Украины до весны 2022 года. Упразднено более 20 направлений из Украины, в том числе три из Харькова до марта 2022 года.
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