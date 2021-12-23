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23.12.2021  10:00   Виталий Хиневич

Пожарные на Харьковщине спасли от огня телят

В Чугуевском районе произошло возгорание частного фермерского хозяйства.

Пожар в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 21 декабря около 22:09 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Печенеги. К моменту прибытия пожарных, огонь распространился  на площади 20 квадратных метров.
 
В хозяйственном сооружении, где содержались телята, горела солома общим весом в 4 тонны. Из-за сильного задымления пожарные вывели на свежий воздух около семидесяти парнокопытных животных.
 
 
На ликвидацию последствий происшествия понадобилось два часа, причина возникновения пожара устанавливается. 
 
Напомним, ранее в Харьковской области пожар уничтожил хозяйственную пристройку.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, телята, харьков
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