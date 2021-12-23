23.12.2021 10:00 Виталий Хиневич

Пожарные на Харьковщине спасли от огня телят

В Чугуевском районе произошло возгорание частного фермерского хозяйства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 21 декабря около 22:09 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Печенеги. К моменту прибытия пожарных, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

В хозяйственном сооружении, где содержались телята, горела солома общим весом в 4 тонны. Из-за сильного задымления пожарные вывели на свежий воздух около семидесяти парнокопытных животных.

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На ликвидацию последствий происшествия понадобилось два часа, причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Харьковской области пожар уничтожил хозяйственную пристройку.