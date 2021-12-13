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13.12.2021  12:45   Виталий Хиневич

В Харьковской области пожар уничтожил хозяйственную пристройку

В Купянском районе произошло возгорание на территории частного земельного участка.

Пожар в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 12 декабря около 13:48 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Новоосиново. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, горела хозяйственная пристройка.
На ликвидацию возгорания понадобилось более часа.
 
 
По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
 
Напомним, более двух часов спасатели тушили пожар в многоэтажном жилом доме Купянского района.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, купянск
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