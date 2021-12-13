13.12.2021 13:00 Виталий Хиневич

Украинцам следует ожидать увеличения налога на землю

С 1 января налог должны будут платить все собственники сельскохозяйственных земельных участков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что согласно закона №5600 вступит в силу "минимальное налоговое обязательство". Владельцы земельных сельскохозяйственных участков, которые находятся за чертой населенного пункта, должны будут платить около 1,5 тысяч гривен с гектара.

Кроме этого, граждане, которые располагают паями и не сдают их в аренду, будут платить увеличенный земельный налог в 10−20 раз. В свою очередь нововведение не коснется земельных участков, которые по состоянию на 1 января 2022 года находились на территории дачных и садовых кооперативов, а также, если орган контроля не вручил физическому лицу налоговое уведомление-решение в соответствующие сроки.

Владельцы приусадебных участков на территории населенного пункта, в том числе в городе, размером 50 соток, также будут должны уплатить налог, однако он будет действовать на фиксированной основе.

Напомним, в Харьковской области спустя месяц после отмены моратория на продажу земли уже нотариально зарегистрировали 241 сделку купли-продажи земельных участков.