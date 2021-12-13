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13.12.2021  13:00   Виталий Хиневич

Украинцам следует ожидать увеличения налога на землю

С 1 января налог должны будут платить все собственники сельскохозяйственных земельных участков.

Новый налог на землю
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».
 
Отмечается, что согласно закона №5600 вступит в силу "минимальное налоговое обязательство". Владельцы земельных сельскохозяйственных участков, которые находятся за чертой населенного пункта, должны будут платить около 1,5 тысяч гривен с гектара.
 
Кроме этого, граждане, которые располагают паями и не сдают их в аренду, будут платить увеличенный земельный налог в 10−20 раз. В свою очередь нововведение не коснется  земельных участков, которые по состоянию на 1 января 2022 года находились на территории дачных и садовых кооперативов, а также, если орган контроля не вручил физическому лицу налоговое уведомление-решение в соответствующие сроки.
 
Владельцы приусадебных участков на территории населенного пункта, в том числе в городе, размером 50 соток, также будут должны уплатить налог, однако он будет действовать на фиксированной основе.
 
Напомним, в Харьковской области спустя месяц после отмены моратория на продажу земли уже нотариально зарегистрировали 241 сделку купли-продажи земельных участков.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  налог, земля, харьков
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