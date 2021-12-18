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18.12.2021  12:25   Виталий Хиневич

В Харьковской области пожар уничтожил продуктовые запасы

В селе Липцы Харьковского района произошло возгорание продуктового магазина.

В Харьковской области сгорел магазин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 18 декабря около 03:06 спасателям поступило сообщение о возгорании магазина по улице Мира,15а.  К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Горела крыша здания, стены и товар.
 
 
На ликвидацию пожара понадобился час, причину его возникновения и ущерб устанавливают специалисты.
 
Напомним, ранее более двух часов спасатели тушили пожар в многоэтажном жилом доме Купянского района.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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