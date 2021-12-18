18.12.2021 12:25 Виталий Хиневич

В Харьковской области пожар уничтожил продуктовые запасы

В селе Липцы Харьковского района произошло возгорание продуктового магазина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 18 декабря около 03:06 спасателям поступило сообщение о возгорании магазина по улице Мира,15а. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Горела крыша здания, стены и товар.

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На ликвидацию пожара понадобился час, причину его возникновения и ущерб устанавливают специалисты.

Напомним, ранее более двух часов спасатели тушили пожар в многоэтажном жилом доме Купянского района.