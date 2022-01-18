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18.01.2022  13:18   Евгений Клочко

SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах: что будет с водой

Украинский лоукостер SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах, который касается бесплатной раздачи воды пассажирам во время полета.

SkyUp изменил сервис на регулярных рейсах: что будет с бесплатной водой
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интернет-издание avianews.com. Теперь воду нужно покупать в бутылках или попросить бортпроводника принести бесплатную воду в стакане.
 
До введения таких изменений на регулярных рейсах SkyUp стюардессы катили тележку с бутилированной водой по салону, разливали ее в стаканы и предоставляли пассажирам. Сейчас такой сервис остался только на чартерных рейсах.
 
 
В SkyUp изменение сервиса на регулярных рейсах объяснили тем, что это позволило оптимизировать время обслуживания пассажиров и ускорить процесс выдачи заказов из платного меню.
 
Данное нововведение со стороны SkyUp полностью соответствует украинским правилам воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. В них указано, что авиаперевозчик должен предоставить бесплатную питьевую воду, однако только по запросу пассажира.
 
Источник:   avianews
 Тэги:  лоукостер, авиакомпания, харьков
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