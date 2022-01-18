18.01.2022 13:18 Евгений Клочко

SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах: что будет с водой

Украинский лоукостер SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах, который касается бесплатной раздачи воды пассажирам во время полета.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интернет-издание avianews.com. Теперь воду нужно покупать в бутылках или попросить бортпроводника принести бесплатную воду в стакане.

До введения таких изменений на регулярных рейсах SkyUp стюардессы катили тележку с бутилированной водой по салону, разливали ее в стаканы и предоставляли пассажирам. Сейчас такой сервис остался только на чартерных рейсах.

В SkyUp изменение сервиса на регулярных рейсах объяснили тем, что это позволило оптимизировать время обслуживания пассажиров и ускорить процесс выдачи заказов из платного меню.

Данное нововведение со стороны SkyUp полностью соответствует украинским правилам воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. В них указано, что авиаперевозчик должен предоставить бесплатную питьевую воду, однако только по запросу пассажира.