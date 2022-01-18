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18.01.2022  13:30   Евгений Клочко

Сколько стоит тур в Турцию из Днепра?

Турция — прекрасное туристическое направление, ведь здесь есть чем заняться в любое время года. Но особой популярностью пользуются пакетные путевки для поклонников пляжного отдыха и водных видов спорта.

При посещении этой страны необязательно ограничиваться купанием в море: можно посетить исторические и природные достопримечательности, продегустировать местную кухню и т. д. Подобрать тур в Турцию из Днепра легко в соответствии с собственными предпочтениями и бюджетом. Но на какую именно сумму рассчитывать? Именно об этом мы и поговорим!

В Турцию из Днепра: сколько стоит готовый тур?

Актуальные цены на туры из Днепра

По состоянию на конец 2021 года, в продаже туры из Днепра по цене от 8261 до 29 059 грн за человека. При этом важно учитывать продолжительность поездки: наиболее дешевые предложения стартуют от 5 ночей, но не всегда являются самыми выгодными в пересчете на сутки пребывания. Поэтому спешить при выборе не нужно. Дешевле всего сутки проживания в отеле стоят при заселении на 7-10 ночей. Рассмотрим и другие важные факторы, способные повлиять на стоимость пакетного тура.

Что учесть, выбирая тур из Днепра в Турцию?

  • Курорт. К недорогим местам отдыха принято относить Анталью, Аланью, Кемер. Средними по цене остаются Мармарис и Сиде, а дорогими считаются Бодрум, Белек, Фетхие. Однако не торопитесь сбрасывать со счетов города целиком – почти везде можно отыскать приемлемый по цене стоимости отель.
  • Сезон. Лето — традиционно высокий сезон. Чтобы сэкономить, можно покупать путевки на конец весны-первую половину осени. В это время года солнце не такое агрессивное, что даже приятнее, особенно для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Время покупки тура. Наиболее выгодные предложения можно отыскать среди горящих туров или при условии раннего бронирования.

В Турцию из Днепра: сколько стоит готовый тур?

Также есть несколько факторов, которые, вопреки расхожему мнению, не оказывают существенного влияния на стоимость путевки. Речь идет о системе питания и «звездности». Наиболее востребованы поездки в отели «Все включено», но качество продуктов, блюд может сильно отличаться, даже если отели относятся к одной ценовой категории.

Гнаться за количеством звезд тоже не стоит — эта система оценки становится все более абстрактной. В результате вы можете быть довольны отдыхом в «тройке» и сильно разочарованы отпуском в «пятерке». Чтобы сделать взвешенный выбор, читайте отзывы туристов на независимых онлайн-ресурсах, например, порталах онлайн-бронирования.

Тэги:  турция, тур, туризм, харьков
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