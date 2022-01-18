18.01.2022 13:30 Евгений Клочко

Сколько стоит тур в Турцию из Днепра?

Турция — прекрасное туристическое направление, ведь здесь есть чем заняться в любое время года. Но особой популярностью пользуются пакетные путевки для поклонников пляжного отдыха и водных видов спорта.

При посещении этой страны необязательно ограничиваться купанием в море: можно посетить исторические и природные достопримечательности, продегустировать местную кухню и т. д. Подобрать тур в Турцию из Днепра легко в соответствии с собственными предпочтениями и бюджетом. Но на какую именно сумму рассчитывать? Именно об этом мы и поговорим!

Актуальные цены на туры из Днепра

По состоянию на конец 2021 года, в продаже туры из Днепра по цене от 8261 до 29 059 грн за человека. При этом важно учитывать продолжительность поездки: наиболее дешевые предложения стартуют от 5 ночей, но не всегда являются самыми выгодными в пересчете на сутки пребывания. Поэтому спешить при выборе не нужно. Дешевле всего сутки проживания в отеле стоят при заселении на 7-10 ночей. Рассмотрим и другие важные факторы, способные повлиять на стоимость пакетного тура.

Что учесть, выбирая тур из Днепра в Турцию?

Курорт. К недорогим местам отдыха принято относить Анталью, Аланью, Кемер. Средними по цене остаются Мармарис и Сиде, а дорогими считаются Бодрум, Белек, Фетхие. Однако не торопитесь сбрасывать со счетов города целиком – почти везде можно отыскать приемлемый по цене стоимости отель.

Сезон. Лето — традиционно высокий сезон. Чтобы сэкономить, можно покупать путевки на конец весны-первую половину осени. В это время года солнце не такое агрессивное, что даже приятнее, особенно для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Время покупки тура. Наиболее выгодные предложения можно отыскать среди горящих туров или при условии раннего бронирования.

Также есть несколько факторов, которые, вопреки расхожему мнению, не оказывают существенного влияния на стоимость путевки. Речь идет о системе питания и «звездности». Наиболее востребованы поездки в отели «Все включено», но качество продуктов, блюд может сильно отличаться, даже если отели относятся к одной ценовой категории.

Гнаться за количеством звезд тоже не стоит — эта система оценки становится все более абстрактной. В результате вы можете быть довольны отдыхом в «тройке» и сильно разочарованы отпуском в «пятерке». Чтобы сделать взвешенный выбор, читайте отзывы туристов на независимых онлайн-ресурсах, например, порталах онлайн-бронирования.