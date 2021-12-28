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28.12.2021  20:13   Валерия Кононова

Тур в Египет: правила въезда в страну для украинцев

Новогодние праздники и мороз за окном. Кто-то идёт играть в снежки, а кто-то хочет погреться на солнышке восточных стран. Египет – один из популярнейших выборов украинцев в новогодние праздники. В правилах въезда для туристов разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Правила въезда в Египет для украинцев
 
Египет относится к туристам лояльно. И если в Европу попасть без вакцинации невозможно, то в стране пирамид есть обходной путь. 
 
Итак, вы можете поехать на отдых, если у вас есть оконченный курс вакцинации либо свежий ПЦР-тест. 
 
Тест должен предоставлять информацию о том, где и когда он был сделан (чтобы можно было удостовериться, что он не старше 72 часов), печать и QR-код (который будет вести ко всей необходимой информации о лаборатории). Метод исследования real time PCR и никакой другой. Язык справки – английский или арабский. 
 
Вакцинированным уехать на курорт проще, если с момента вакцинации прошло 14 дней. Поскольку предоставить исключительно международный сертификат можно только в таком случае. 
 
Если же прилетев в страну у вас нет ПЦР-теста, можете сделать его там. Правда удовольствие обойдётся в 30 долларов, внести которые нужно картой Visa.
 
Напомним, с 16 декабря по 31 января временно запрещен въезд в Италию украинцам, направляющимся в страну в туристических целях.
 
Тэги:  тур, египет, туризм, харьков
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