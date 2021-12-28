28.12.2021 20:55 Валерия Кононова

В чем встречать 2022: какие цвета и принты принесут удачу

2022 год – год Черного (Синего) Водяного Тигра. И поскольку коты – создания своеонравные, корреспондент РЕДПОСТ разбирался, как угодить представителю нового года.

Цветовая гамма одежды в новогоднюю ночь должна соответствовать самой характеристике тигра. Он у нас чёрный, синий, водяной. А потому цвета, которые принесут удачу и гармонию в 2022 году – это темно-синий, чёрный, голубой бирюзовый. Все это стихия воды.

Но также гармоничны и сами природные цвета животного – песочный, коричневый, золотой. Для ощущения связи животного с природой можно одеться в зелёный цвет. А вот яркие неоновые цвета точно оставьте на потом.

Также не забывайте, что тигру понравится принт, соответствующий его окрасу. И если вы не любите такое в одежде, то все более модным становится тигровый принт в аксессуарах.

В макияже стоит отдать предпочтение натуральности с небольшими цветовыми акцентами. Тигр – животное благородное, готовое рисковать и имеющее возможность быть сдержанным за счёт стихии воды. Он благоволит тем, кто похож на него.