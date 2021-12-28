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28.12.2021  20:55   Валерия Кононова

В чем встречать 2022: какие цвета и принты принесут удачу

2022 год – год Черного (Синего) Водяного Тигра. И поскольку коты – создания своеонравные, корреспондент РЕДПОСТ разбирался, как угодить представителю нового года.

В чем встречать 2022 год
 
Цветовая гамма одежды в новогоднюю ночь должна соответствовать самой характеристике тигра. Он у нас чёрный, синий, водяной. А потому цвета, которые принесут удачу и гармонию в 2022 году – это темно-синий, чёрный, голубой бирюзовый. Все это стихия воды.
 
Но также гармоничны и сами природные цвета животного – песочный, коричневый, золотой. Для ощущения связи животного с природой можно одеться в зелёный цвет.  А вот яркие неоновые цвета точно оставьте на потом. 
 
 
Также не забывайте, что тигру понравится принт, соответствующий его окрасу. И если вы не любите такое в одежде, то все более модным становится тигровый принт в аксессуарах. 
 
В макияже стоит отдать предпочтение натуральности с небольшими цветовыми акцентами. Тигр – животное благородное, готовое рисковать и имеющее возможность быть сдержанным за счёт стихии воды. Он благоволит тем, кто похож на него.
 
Напомним, астрологи назвали 5 знаков зодиака, у которых в Новом году сбудутся желания.
 
Тэги:  год тигра, одежда, новый год, харьков
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