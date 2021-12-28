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28.12.2021  21:30   Дмитрий Колоней

Харьковский Металлист подпишет аргентинского легионера (видео)

Харьковский клуб усилится еще одним опытным полузащитником.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Football.ua, по информации журналиста Сезара Луиса Мерло, которой он поделился в своем Твиттере, лидер Первой лиги первостоличный "Металлист" может обзавестись еще одним опытным игроком. На этот раз это будет опорный полузащитник аргентинского "Велес" Сарсфилд Херонимо Поблете.
 
 
Предварительно известно, что желто-синие подпишут контракт с 28-летним латиноамериканцем на три с половиной года. Портал Transfermarkt оценивает Поблете в 600 тысяч евро. Так как контракт с Велесом заканчивается у футболиста 31 декабря, он достанется харьковчанам бесплатно.
 
За спиной у аргентинца опыт выступлений в Европе. В частности, он играл за Мец, Колон, Сан-Лоренцо и Ла-Серену. 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, кто входит в ТОП самых дорогих футболистов СНГ на 2021 г.
 
Источник:   Football.ua
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, сезар луис мерло, контракт, хавбек, полузащитник, мец, велес, аргентинец
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