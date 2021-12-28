28.12.2021 21:30 Дмитрий Колоней

Харьковский Металлист подпишет аргентинского легионера (видео)

Харьковский клуб усилится еще одним опытным полузащитником.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Football.ua, по информации журналиста Сезара Луиса Мерло, которой он поделился в своем Твиттере, лидер Первой лиги первостоличный "Металлист" может обзавестись еще одним опытным игроком. На этот раз это будет опорный полузащитник аргентинского "Велес" Сарсфилд Херонимо Поблете.

Предварительно известно, что желто-синие подпишут контракт с 28-летним латиноамериканцем на три с половиной года. Портал Transfermarkt оценивает Поблете в 600 тысяч евро. Так как контракт с Велесом заканчивается у футболиста 31 декабря, он достанется харьковчанам бесплатно.

За спиной у аргентинца опыт выступлений в Европе. В частности, он играл за Мец, Колон, Сан-Лоренцо и Ла-Серену.