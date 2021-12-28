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28.12.2021  21:57   

Алиной Мустафаевой заинтересовалось антикоррупционное агентство: харьковчанку ждет суд

В суде рассмотрят нарушения харьковчанкой порядка подачи финансового отчета.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  KHARKIV Today, по информации, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, протокол, составленный вышеуказанным ведомством, рассмотрят 29 декабря 2021 года в Червонозаводском районном суде Харькова. НАПК заинтерсовалось поступлением и использованием денег избирательного фонда Алины Мустафаевой. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что  31 октября в Харькове заврешились выборы Харьковского городского головы. Победителем выборов стал Игорь Терехов. Среди кандидатов была самовыдвиженка Алина Мустафаева. В 2020 году она стала депутатом Харьковского горсовета от "Слуги Народа". Алина Мустафаева работает директором фирмы по прокату автомобилей. 
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  мустафаева, коррупция, харьков, напк
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