28.12.2021 21:57
Алиной Мустафаевой заинтересовалось антикоррупционное агентство: харьковчанку ждет суд
В суде рассмотрят нарушения харьковчанкой порядка подачи финансового отчета.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на KHARKIV Today, по информации, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, протокол, составленный вышеуказанным ведомством, рассмотрят 29 декабря 2021 года в Червонозаводском районном суде Харькова. НАПК заинтерсовалось поступлением и использованием денег избирательного фонда Алины Мустафаевой.
Напомним, ранее мы писали о том, что 31 октября в Харькове заврешились выборы Харьковского городского головы. Победителем выборов стал Игорь Терехов
. Среди кандидатов была самовыдвиженка Алина Мустафаева. В 2020 году она стала депутатом Харьковского горсовета от "Слуги Народа". Алина Мустафаева работает директором фирмы по прокату автомобилей.
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