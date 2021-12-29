29.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 29 декабря

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Сильный снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.





В связи с прохождением южного циклона, 29 декабря в Харьковской области предусматриваются сложные погодные условия. Ночью и утром сильный снег, метель, снежные заносы. Днем небольшой, мокрый снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Подробнее о погоде на 29 декабря:



Утром пасмурно, вероятность осадков 92%. Температура воздуха -5°...-4°C (ощущается как -12°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха -2°...-4°C (ощущается как -8°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -6°...-9°C (ощущается как -9°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Несмотря на некоторое усиление геомагнитных колебаний 29 декабря 2021 года, магнитных бурь эксперты в области космической погоды не прогнозируют.



Народные приметы. Если иней густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.