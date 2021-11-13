13.11.2021 17:57 Евгений Клочко

ТОП самых дорогих футболистов в СНГ

Игроки профессиональной футбольной сцены – рок-звезды от мира спорта. РЕДПОСТ составил рейтинг самых дорогих футболистов СНГ на 2021 г.

Самая высокая трансферная стоимость по СНГ у спортсменов из России, Украины и Беларуси.

ТОП-10 самых дорогих футболистов СНГ

В рейтинг попали самые высокооплачиваемые спортсмены по оценкам на текущий год. Специалисты портала отобрали футболистов с происхождением из стран СНГ:

30 млн евро – Никола Влашич (Россия). Спортсмен имеет хорватское происхождение, последние годы играет в роли полузащитника ЦСКА. Влашич работает с российским клубом на правах аренды. В 2015 г ФК заявил о заключении контракта с футболистом сроком на 5 лет. 21 млн евро – Руслан Малиновский (Украина). Самый дорогой украинский футболист по расчетам на начало 2021 года. В текущем году Малиновский установил и личный, и украинский рекорд трансферной стоимости. 20 млн евро – Александр Головин (Россия). С начала 2021 г стал самым оплачиваемым футболистом российского происхождения. Долгое время играл за московский клуб ЦСКА, сейчас выступает за французский «Монако». 20 млн евро – Андрей Ярмоленко (Украина). С 2018 г Ярмоленко перешел на сторону «Вест Хэм Юнайтед». Входит в топ самых дорогих футболистов украинского происхождения, но в последние годы его трансферная стоимость снизилась. Участвовал в 3-х чемпионатах Европы. В детские годы не выдерживал конкуренции со сверстниками, менял клубы. К 2021 г занял 6-е место в гвардейском реестре сборной страны. 15 млн евро – Матвей Сафонов (Россия). Капитан ФК «Краснодар», выступает в сборной РФ в качестве вратаря. Впервые выступил в сборной на матче против Финляндии в рамках Евро-2020. В составе сборной играл в рамках Лиги наций УЕФА с несколькими странами. 6. 14 млн евро – Антон Миранчук (Россия). Начал мощную спортивную карьеру в 17-18 гг. С 2017 г дебютировал в основной сборной на товарищеском матче против Республики Корелия. Выступал на чемпионате мира в 2018 г. Сейчас Миранчук играет в составе московского «Локомотива». 13 млн евро – Роман Зобнин (Россия). Родился в Иркутске, выступал в местном футбольном клубе. В течение карьеры сменил несколько команд в РФ. С 2016 г заключил контракт с ФК «Спартак», участвовал в чемпионате мира 2020 г. Срок контракта завершится в 2022 г. 12 млн евро – Артем Дзюба (Россия). По праву считается лучшим российским бомбардиром, член сборной РФ по футболу. Также играет в составе петербургского «Зенита», с 2018 г обладает званием мастера спорта по футболу. 6 млн евро – Ярослав Ракицкий (Украина). Днепропетровский футболист, выступает в роли защитника «Зенита». Признан чемпионом Украины 7 раз, владелец кубка и суперкубка страны 6 раз.

Даже спортивные букмекерские конторы не оставляют без внимания топовых футболистов и часто принимают ставки на их показатели.

В заключение

Гонорары даже самых дорогих футболистов СНГ уступают Европе, США, Латинской Америке. Лучшая трансферная стоимость присваивается спортсменам международного уровня. Рекордсменами стоимости стали футболисты, которые работают по контрактам в европейских командах.

Для сравнения: Криштиану Роналду получает 70 млн долларов ежемесячно, не считая дополнительного дохода от рекламных кампаний в 55 млн. Ни один из спортсменов российского, украинского или белорусского происхождения не приблизился к аналогичному уровню дохода.