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13.11.2021  18:21   Евгений Клочко

Искали мобильный телефон: в камере Коли Харьковского в СИЗО провели обыск

Адвокат потерпевшей стороны заявил, что подозреваемый в смертельном ДТП Николай Харьковский пользуется мобильным телефоном в СИЗО. На эту информацию сразу отреагировал министр юстиции Денис Малюська.

Коля Харьковский в суде
Фото: УНИАН
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 12 ноября вечером в СИЗО №27 в камере Николая Харьковского прошел обыск. Телефон сотрудники изолятора в камере не обнаружили. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.
 
"Проверили только что. Обыскали камеру. Нет ничего. Перед этим был в изоляторе временного содержания, что там было — не знаю, не наша сфера. Найдут средства связи — попадет в карцер, персонал предупредили", — написал Малюська на своей странице в Facebook. 
 
 
Стоит отметить, что 12 ноября адвокат потерпевшей стороны Маси Найем сообщил, что Николай Харьковский пользуется в камере мобильным телефоном. Адвокат пообещал обратиться к администрации следственного изолятора.
 
"У нас есть основания считать, что у подозреваемого Николая Харьковского есть доступ к телефону и социальным сетям. Я думаю, ни для кого из коллег не секрет, что в СИЗО можно приобрести телефон. Не трудно, и не особо дорого. Сдают в аренду эти телефоны сами же задержанные", — заявил Найем.
 
Напомним, правоохранители разыскивают очевидцев смертельного ДТП на проспекте Гагарина. Всем, кому известна информация по поводу данной аварии, и у кого есть видеозаписи происшествия или другие видеозаписи до и после ДТП, просят обратиться по телефону (057)715-71-60 или в отдел расследование преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Роговому Артему Александровичу.
 
Тэги:  дтп, сизо, харьков
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