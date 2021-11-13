13.11.2021 17:37 Евгений Клочко

Гулял с матерью и пропал: В Харькове ищут 9-летнего Никиту Голубкова

Мальчик гулял с мамой в Саржином яру и бесследно исчез.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

Известно, что 9-летний Никита Голубков вместе с матерью гулял в Саржином яре и пропал.

Приметы мальчика: рост 145 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет в куртку песочного цвета, темно-синюю шапку, черные брюки, черные ботинки.

Правоохранители просят всех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого ребенка, сообщить по телефонам 0(63) 631 81 79 дежурная часть, 380(50) 953 68 99 или 102.