13.11.2021 17:37 Евгений Клочко
Гулял с матерью и пропал: В Харькове ищут 9-летнего Никиту Голубкова
Мальчик гулял с мамой в Саржином яру и бесследно исчез.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
Известно, что 9-летний Никита Голубков вместе с матерью гулял в Саржином яре и пропал.
Приметы мальчика: рост 145 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет в куртку песочного цвета, темно-синюю шапку, черные брюки, черные ботинки.
Правоохранители просят всех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого ребенка, сообщить по телефонам 0(63) 631 81 79 дежурная часть, 380(50) 953 68 99 или 102.
Напомним, правоохранители нашли двух 12-летних детей, которые сбежали из дома
от побоев отца-тирана.
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