13.11.2021 17:16 Евгений Клочко

ДТП на проспекте Науки: прокуратура обжалует залог для водителя

Прокуратура подаст апелляцию на постановление Киевского райсуда Харькова, разрешившего водителю Toyota Land Cruiser выйти из-под стражи под залог в сумме 340 500 гривен.

Фото: Суспільне Харків

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на журналистов Суспільне Харків.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко предположил, что жалобу направят в начале следующей недели. Также Чубенко не исключает того, что водитель выйдет из-под стражи под залог.

"Когда будет подготовлена апелляционная жалоба, мы ее направим в апелляционный суд, и в зависимости от очереди, автоматическая система будет распределена на судей и назначена, когда будет проходить судебное заседание. Влиять на это мы не можем. В начале следующей недели, считаю, мы уже подготовим официальные документы", - сказал Чубенко.

Спикер прокуратуры также рассказал, что на допросах обвиняемый водитель Land Cruiser дает "общую информацию":

"Что он действительно находился за рулем, он сел, двигался, в салоне никого не было, он засмотрелся в телефон, сбил людей... Раскаяние лица, признание своей вины, что лицо употребляло наркотики - это лицо не сообщает. Как мы видели в судебном заседании, лицо ссылается на статью 63 Конституции Украины, что дает право не давать какие-либо показания относительно себя".

Будет ли обжаловать меру пресечения сторона защиты, адвокат водителя не сообщила. По ее словам, никаких комментариев на этапе досудебного следствия она делать не будет.

Адвокат Леонид Маслов сообщил, что юридическая фирма, в которой он работает, представляет потерпевших. "Дети (13 лет) находятся под наблюдением врачей, получают качественные лекарства и высокопрофессиональные медицинские услуги", - написал Маслов в Facebook.

Он также объяснил требования законодательства при избрании меры пресечения.

"Поскольку все живы, содержать под стражей без альтернативы залогу законом запрещено. Максимальный размер залога 80 прожиточных минимумов (198,5 тыс. грн), но с учетом обстоятельств в исключительных случаях может быть увеличен", - отметил Маслов.

Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков . В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.