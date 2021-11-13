13.11.2021 16:16 Евгений Клочко

В МВД анонсировали ужесточение контроля за водителями

Для максимально эффективной работы автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения в Украине не хватает более 2 тысяч видеокамер. Их планируют приобрести и установить в следующем году.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, министерство рассматривает варианты приобретения недостающих камер автофиксации.

"Мы нуждаемся в более 2000 камер по территории Украины, чтобы эффект был показательным. Сейчас прорабатываем с несколькими компаниями варианты закупки этих камер, чтобы установить их в следующем году", - заявил он.

Министр также рассказал, что в ближайшее время на улицы украинских городов выедут автомобили-"фантомы". Они будут ездить по дорогам без опознавательных знаков и фиксировать нарушения ПДД.

Напомним, в декабре 2020 года на Велозаводском мосту, проспектах Науки, Московском, Гагарина и Клочковской улице были установлены первые камеры фиксации скорости . Позднее было определено расположение для еще 16 камер.