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13.11.2021  16:16   Евгений Клочко

В МВД анонсировали ужесточение контроля за водителями

Для максимально эффективной работы автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения в Украине не хватает более 2 тысяч видеокамер. Их планируют приобрести и установить в следующем году.

 
Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
 
По его словам, министерство рассматривает варианты приобретения недостающих камер автофиксации.
 
"Мы нуждаемся в более 2000 камер по территории Украины, чтобы эффект был показательным. Сейчас прорабатываем с несколькими компаниями варианты закупки этих камер, чтобы установить их в следующем году", - заявил он.
 
Министр также рассказал, что в ближайшее время на улицы украинских городов выедут автомобили-"фантомы". Они будут ездить по дорогам без опознавательных знаков и фиксировать нарушения ПДД.
 
Напомним, в декабре 2020 года на Велозаводском мосту, проспектах Науки,  Московском, Гагарина и Клочковской улице были установлены первые камеры фиксации скорости. Позднее было определено расположение для еще 16 камер.
 
Тэги:  пдд. камеры, харьков
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