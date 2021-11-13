    
Главная Фото Культура и Туризм Вечерний Харьков (фото)
13.11.2021  15:45   

Вечерний Харьков (фото)

Небольшая фотопрогулка улицами вечернего Харькова.

Вечер, Харьков

Осенью темнеет раньше, поэтому можно дольше любоваться на городские огни.

Тем более, что в Харькове много мест, которые прекрасно выглядят в вечернее время. Это и парк Горького, и сад Шевченко, и недавно открытый Фэнтези парк, и Саржин яр, и Зоологический мост, и много других локаций.

Фотогалерея

Тэги:  вечер, харьков, виды города, пейзаж
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 Культура и Туризм Дождливый вечер в Харькове (фото)   25.02 Культура и Туризм Еще один зимний вечер в Харькове (ФОТО)   23.09 Культура и Туризм ФОТО: Как выглядит харьковский мурал с китами на Алексеевке вечером (РЕДПОСТ)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 