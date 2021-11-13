13.11.2021 15:45

Вечерний Харьков (фото)

Небольшая фотопрогулка улицами вечернего Харькова.





Осенью темнеет раньше, поэтому можно дольше любоваться на городские огни.



Тем более, что в Харькове много мест, которые прекрасно выглядят в вечернее время. Это и парк Горького, и сад Шевченко, и недавно открытый Фэнтези парк, и Саржин яр, и Зоологический мост, и много других локаций.

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