Вечерний Харьков (фото)

Небольшая фотопрогулка улицами вечернего Харькова.
Осенью темнеет раньше, поэтому можно дольше любоваться на городские огни.
Тем более, что в Харькове много мест, которые прекрасно выглядят в вечернее время. Это и парк Горького, и сад Шевченко, и недавно открытый Фэнтези парк, и Саржин яр, и Зоологический мост, и много других локаций.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм – отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
В выходные, 13 и`14 ноября, в городе и по области ожидается сухая и относительно теплая погода.
13 ноября признан Всемирным днем Доброты.
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