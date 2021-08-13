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13.08.2021  03:24   

В Харькове появилась фотозона для любителей красивых цветов (фото)

В парке Горького, недалеко от озера, создали цветочную фотозону, состоящую из сотен разнообразных декоративных растений и фонариков.

В Харькове появилась фотозона с красивыми цветами
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Сфотографироваться может любой желающий, единственное ограничение - одновременно там может находиться не более трех человек, сообщает РЕДПОСТ.

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Тэги:  фотозона, парк горького, цветы, харьков
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