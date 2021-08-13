День левши: события 13 августа

Международный день леворуких (International Left-Handers Day) впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.
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Также в этот день...
В 1521 году Эрнан Кортес захватил столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас город Мехико).
1655 – родился Иоганн Христоф Доннер, немецкий музыкальный мастер, считающийся изобретателем кларнета.
1672 – Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса.
1899 – американский изобретатель Уильям Грей запатентовал монетный телефон-автомат.
1899 – родился Альфред Хичкок, англо-американский режиссер, король ужасов, обладатель «Оскара» («Птицы», «Исступление», «Незнакомцы в поезде», «39 ступенек»).
1907 – в Нью-Йорке было пущено первое такси.
1913 – в Шеффилде (Великобритания) выплавляется первая нержавеющая сталь.
1926 – родился Фидель Кастро, кубинский государственный, политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008). Тоже, кстати, левша.
1942 – премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бэмби» про милого олененка.
1961 – начато строительство Берлинской стены. Германская Демократическая республика закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.
1962 – родился Андрей Соколов, советский и российский актер театра и кино («Маленькая Вера», «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...»), театральный режиссер.
1967 – в США прошла премьера фильма Артура Пенна «Бонни и Клайд», – эпохальной киноленты, основанной на реальных событиях.
1968 – родился Андрей Федорцов, актер театр и кино, он же Вася Рогов из сериала «Убойная силы».
2002 – выдающийся хирург Ренат Акчурин представил уникальный прибор, который позволяет проводить сложнейшие операции на сердце без его остановки.
Именины отмечают: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
Звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.
Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.
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