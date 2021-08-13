Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 13 августа

Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо, а температурный фон снизится на 2 - 4 градуса, особенно в ночные часы.
Будет сухо, а температурный фон снизится на 2-4 градуса, особенно в ночные часы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер северо - западный, 5-10 м / с.
Температура ночью 14 -19 °, днем 26-31 °.
По городу без осадков. Температура ночью 15-17 °, днем 27- 29 °.
Народные приметы. 13 августа отмечается день памяти праведника Евдокима. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается Успенский пост. В прежние времена наши предки следили на Евдокима за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака - можно ждать дождя.
Звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.
Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.
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