13.08.2021 07:00

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 13 августа

Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо, а температурный фон снизится на 2 - 4 градуса, особенно в ночные часы.

Будет сухо, а температурный фон снизится на 2-4 градуса, особенно в ночные часы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер северо - западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 14 -19 °, днем 26-31 °.

По городу без осадков. Температура ночью 15-17 °, днем 27- 29 °.

Народные приметы. 13 августа отмечается день памяти праведника Евдокима. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается Успенский пост. В прежние времена наши предки следили на Евдокима за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака - можно ждать дождя.