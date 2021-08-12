12.08.2021 21:55

На заводе "Новомет" установят современные немецкие фильтры для очистки воздуха

В Харькове в отделении коксосортировки на заводе "Новомет" установят современные немецкие фильтры для очистки воздуха

Коксовый завод "Новомет" приступил к реализации очередного этапа модернизации предприятия, сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Руководство завода подписало контракт с украинской компанией "Техноком центр" и немецкой компанией BWF Group на модернизацию аспирационной установки коксосортировочного отделения.

По данным завода, для модернизированного рукавного фильтра с системой импульсной регенерации компания BWF поставит предприятию специальные фильтровальные рукава из нетканого иглопробивного материала немецкого производства.

"Принцип работы рукавных фильтров основан на прохождении грязного воздуха через поры фильтровального материала. Запыленный воздух попадает в камеру грязного газа и проходит через поверхность фильтровальных рукавов. Пыль оседает на материале, а очищенный воздух попадает в камеру чистого газа и затем удаляется из фильтра. Такие системы защиты воздушного бассейна от выбросов пыли являются современным стандартом для всех европейских предприятий. Степень очистки таких рукавных фильтров может достигать 99,9%", — рассказал представитель BWF Group в Украине Денис Кузнецов.

Модернизация фильтрационной установки будет супер-современной, с применением целого ряда инновационных технологий, которые уже успешно работают в Европе.

"Совместно с партнером, компанией Конард, будет полностью заменена система воздуховодов на полипропиленовые из высококачественного немецкого материала Rochling. Это позволит сделать систему еще более эффективной и долговечной. Данный тип воздуховодов уже успешно тестируется и используется на таких предприятиях как Укрнафта, Турбоатом, Запорожсталь, Кернел, Мариупольский металлургический комбинат, Крюковский вагоностроительный завод", — сообщил руководитель проектов компании" Техноком центр "Александр Кондратенко.

Представитель органов местного самоуправления и активисты положительно оценили изменения, которые происходят на "Новомет". Председатель Новобаварский районной администрации города Татьяна Цыбульник отметила, что за последний год изменились отношения предприятия с органами местного самоуправления и отношение к вопросам экологии и ответственности предприятия перед городом.

"Этому предшествовала огромная работа городской власти в лице Игоря Терехова с руководством предприятия. Руководство предприятия понимает, насколько важна эта модернизация. Мы понимаем, что это очень дорогостоящее мероприятие в наше нестабильное экономическое время. Но, тем не менее, вы нашли средства, у вас есть желание, а это уже важно. Уверена, что жители района это оценят и все у нас получится, ждем результатов", — отметила Цыбульник.

Активисты Харькова, которые взаимодействуют с предприятием по вопросам модернизации завода, отметили, что данные фильтры действительно соответствуют всем экологическим нормам.

"Сегодня, наконец, начался трехсторонний диалоговый процесс между местной властью, жителями города и крупным бизнесом, в данном случае, Новометом. Это то, чего мы добивались, что прописывали в петиции, которая есть на сайте Президент "За чистый воздух в Харькове", автором которой я являюсь. То, что мы сейчас находимся на территории этого предприятия – это знаковое событие для города: людям дали возможность оказывать влияние, учавствовать в процессе модернизации предприятия. Контролировать, освещать, в том числе через СМИ и задавать вопросы", — заявил лидер общественного движения, автор петиции "За чистый воздух в Харькове" Александр Константинов.

Завершить модернизацию аспирационной системы планируют до середины октября 2021 года. Следующий этап программы обновления — модернизация биохимустановки по очистке технической воды, используемой в оборотном цикле и для тушения кокса.

"Следующим нашим этапом будет модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется в оборотном цикле в нашем производстве, которая используется для тушения кокса, что еще даст нам один шаг и даст нам еще одну возможность улучшить обстановку вокруг, уменьшить запахи, которые негативно оцениваются людьми вокруг. Поэтому это будет уже следующий шаг", — заявил директор коксового завода "Новомет" Максим Бондарев.

Напомним, что ранее на предприятии заявляли о рекордном снижении выбросов диоксида серы в 14 раз. Сейчас они составляют менее 100 мг/м3 при норме предельно допустимой концентрации в 1418 мг/м3. Также на границе санитарной зоны концентрация сернистого ангидрида в 4 раза меньше нормы и составляет 0,13 мг/м3 при норме предельно допустимой концентрации 0,5 мг/м3.