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12.08.2021  20:31   Дмитрий Колоней

В Харькове на Рогани нашли смертельное наследие войны (фото, видео)

О найденном в Харькове боеприпасе сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове найден снаряд времен Второй Мировой войны
 
Боеприпас был обнаружен а Учхозе по улице Докучаевской 12.
 
Полицейские уже на месте.
 
Подробностей пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, как на пункт приема металлолома принесли мину Второй Мировой войны.

 
Тэги:  бомба, снаряд, харьков, рогань
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