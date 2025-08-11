    
11.08.2025  12:33   Рита Парфенова

Під час робіт на Харківщині виявили авіабомбу — сапери знешкодили небезпеку (фото)

Поблизу Куп’янська на Харківщині під час покосу трави аграрії знайшли нездетоновану авіаційну бомбу. Сапери оперативно її знешкодили.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Під час покосу трави поблизу Куп’янська на Харківщині аграрії помітили нездетоновану авіаційну бомбу і одразу повідомили про це надзвичайників.

Небезпечну знахідку сапери вивезли з території та знищили на спеціально відведеному майданчику.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська обстріляли три райони Харківщини, застосувавши FPV-дрони та ударні безпілотники. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зафіксовані нові воєнні злочини.

