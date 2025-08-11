Сили оборони на Харківському напрямку знищили 59 ворожих БпЛА та 8 окупантів за добу

На Харківському напрямку минулої доби українські військові знищили 59 ворожих безпілотників, три автомобілі та іншу техніку, а також ліквідували 8 російських військових.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 11 серпня 2025 року оперативна обстановка у зоні відповідальності військових частин ОТУ «Харків» суттєво не змінилася та залишається складною.
За минулу добу російські війська завдали одного авіаційного удару з використанням некерованого авіаційного снаряда, здійснили 88 обстрілів позицій українських підрозділів, серед яких — 26 атак дронами-камікадзе. Втрати противника склали 8 військовослужбовців.
Сили оборони України знищили та пошкодили 63 одиниці озброєння і військової техніки противника, зокрема:
Також знищено 40 укриттів для особового складу, чотири стартові позиції для запуску дронів та одне місце зберігання боєприпасів.
Українські захисники продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії рф.
Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові відбили 12 атак окупантів на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.
