11.08.2025 13:18 Рита Парфенова

Сили оборони на Харківському напрямку знищили 59 ворожих БпЛА та 8 окупантів за добу

На Харківському напрямку минулої доби українські військові знищили 59 ворожих безпілотників, три автомобілі та іншу техніку, а також ліквідували 8 російських військових.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 11 серпня 2025 року оперативна обстановка у зоні відповідальності військових частин ОТУ «Харків» суттєво не змінилася та залишається складною.

За минулу добу російські війська завдали одного авіаційного удару з використанням некерованого авіаційного снаряда, здійснили 88 обстрілів позицій українських підрозділів, серед яких — 26 атак дронами-камікадзе. Втрати противника склали 8 військовослужбовців.

Сили оборони України знищили та пошкодили 63 одиниці озброєння і військової техніки противника, зокрема:

3 автомобілі;

59 безпілотних літальних апаратів;

1 одиницю спеціальної техніки.

Також знищено 40 укриттів для особового складу, чотири стартові позиції для запуску дронів та одне місце зберігання боєприпасів.

Українські захисники продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії рф.

