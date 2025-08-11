    
11.08.2025  13:18   Рита Парфенова

Сили оборони на Харківському напрямку знищили 59 ворожих БпЛА та 8 окупантів за добу

На Харківському напрямку минулої доби українські військові знищили 59 ворожих безпілотників, три автомобілі та іншу техніку, а також ліквідували 8 російських військових.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 11 серпня 2025 року оперативна обстановка у зоні відповідальності військових частин ОТУ «Харків» суттєво не змінилася та залишається складною.

За минулу добу російські війська завдали одного авіаційного удару з використанням некерованого авіаційного снаряда, здійснили 88 обстрілів позицій українських підрозділів, серед яких — 26 атак дронами-камікадзе. Втрати противника склали 8 військовослужбовців.

Сили оборони України знищили та пошкодили 63 одиниці озброєння і військової техніки противника, зокрема:

  • 3 автомобілі;
  • 59 безпілотних літальних апаратів;
  • 1 одиницю спеціальної техніки.

Також знищено 40 укриттів для особового складу, чотири стартові позиції для запуску дронів та одне місце зберігання боєприпасів.

Українські захисники продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії рф.

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові відбили 12 атак окупантів на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
