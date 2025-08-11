У липні «Житлокомсервіс» отримав понад 6,9 тис. звернень через службу «1562»

За липень до КП «Житлокомсервіс» надійшло понад 6,9 тис. звернень. Понад 4,9 тис. заявок уже опрацьовано, більшість з них стосувалися ремонту житлового фонду та ліквідації наслідків обстрілів.
У липні 2025 року комунальне підприємство «Житлокомсервіс» отримало більше 6,9 тисяч звернень мешканців міста через інформаційно-диспетчерську службу «1562». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
На сьогодні фахівці вже виконали понад 4,9 тисяч заявок. Основна частина звернень стосувалася експлуатації та ремонту житлового фонду, а також робіт з усунення пошкоджень, спричинених ворожими обстрілами.
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.
