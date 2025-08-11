11.08.2025 13:50 Рита Парфенова

Прокуратура ініціювала передачу будинку Сковороди на Харківщині у власність громади

У Великому Бурлуку на Харківщині планують передати у комунальну власність будинок, де у XVIII столітті жив філософ Григорій Сковорода.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Куп’янська окружна прокуратура Харківської області подала заяву до суду з метою передачі у комунальну власність будинку у селищі Великий Бурлук, пам’ятки історії місцевого значення. Саме тут у 80-х роках XVIII століття проживав видатний філософ Григорій Сковорода. Загальна площа об’єкта — 1587 кв. м, а його вартість становить понад 39 млн гривень.

Раніше Харківський окружний адміністративний суд підтримав позицію прокуратури, визнав бездіяльність Великобурлуцької селищної ради неправомірною і зобов’язав її вжити заходів для визнання будинку безхазяйним майном. Це рішення підтвердив і апеляційний суд.

Будинок офіційно взято на облік як безхазяйне нерухоме майно, однак територіальна громада досі не оформила на нього право власності. Через це пам’ятка не має належного захисту й поступово руйнується.

Прокуратура наголошує, що без оформлення власності об’єкт не отримує необхідного ремонту та реставрації, що ставить під загрозу його збереження. Окрім того, занедбані будівлі можуть стати осередками антисанітарії, незаконного проживання чи інших порушень, що створює ризики для безпеки громади.

Оформлення права власності дозволить територіальній громаді контролювати, зберігати та ефективно використовувати цю пам’ятку історії.

Заяву про передачу будинку у комунальну власність вже передано на розгляд Чугуївського міського суду Харківської області.

Без офіційного оформлення комунальної власності цей історичний об’єкт ризикує повністю зруйнуватися, а громада — втратити контроль над своїм культурним надбанням. Рішення суду стане важливим кроком для збереження національної спадщини і майбутнього громади.

Довідково: у період воєнного стану повноваження Великобурлуцької селищної ради виконує селищна військова адміністрація Куп’янського району.

