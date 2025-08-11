    
11.08.2025  14:18   Рита Парфенова

Харків зазнав чотирьох атак дронів за тиждень – дев’ятеро поранених, серед них підліток

Минулого тижня у Харкові зафіксували чотири обстріли ударними безпілотниками. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких неповнолітній.


Фото: ХМР

Упродовж минулого тижня Харків чотири рази став мішенню ударних безпілотників армії рф. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає  РЕДПОСТ.

Унаслідок цих атак поранення отримали дев’ятеро осіб, серед яких – один підліток.

Пошкодження зафіксовано на об’єктах комерційної інфраструктури в Салтівському та Київському районах, зокрема у меблевому магазині, на автозаправній станції та на території цивільного підприємства.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові протягом цього періоду склала 37 годин, що удвічі менше, ніж показник по області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська обстріляли три райони Харківщини, застосувавши FPV-дрони та ударні безпілотники. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зафіксовані нові воєнні злочини.

