Харків зазнав чотирьох атак дронів за тиждень – дев’ятеро поранених, серед них підліток

Минулого тижня у Харкові зафіксували чотири обстріли ударними безпілотниками. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких неповнолітній.
Упродовж минулого тижня Харків чотири рази став мішенню ударних безпілотників армії рф. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Унаслідок цих атак поранення отримали дев’ятеро осіб, серед яких – один підліток.
Пошкодження зафіксовано на об’єктах комерційної інфраструктури в Салтівському та Київському районах, зокрема у меблевому магазині, на автозаправній станції та на території цивільного підприємства.
Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові протягом цього періоду склала 37 годин, що удвічі менше, ніж показник по області.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська обстріляли три райони Харківщини, застосувавши FPV-дрони та ударні безпілотники. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зафіксовані нові воєнні злочини.
