У Харкові після удару дрона по меблевому магазину четверо людей залишаються в лікарні

Постраждалі перебувають у стабільному стані, 17-річну дівчину вже виписали додому.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 серпня близько 16:20 у Київському районі Харкова ворожий ударний безпілотник влучив у меблевий магазин. Унаслідок атаки отримали поранення п'ятеро осіб – жінкb віком 38, 43 і 45 років, 17-річна дівчина та 38-річний чоловік.
Про стан постраждалих розповіли в пресслужбі ХОВА. Неповнолітню, яка перебувала у задовільному стані та демонструвала позитивну динаміку одужання, вже виписали для подальшого амбулаторного лікування. Ще четверо постраждалих залишаються у лікарні. За медичними даними, усі вони – у стабільному стані.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 серпня близько 16:20 у Київському районі Харкова стався удар ворожого безпілотника по меблевому магазину. Унаслідок влучання постраждали троє жінок віком 38, 43 і 45 років, а також 17-річна дівчина.
Комментариев: 0
День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.
У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
влажность:
давление:
ветер: