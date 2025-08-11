11.08.2025 14:33 Рита Парфенова

У Харкові після удару дрона по меблевому магазину четверо людей залишаються в лікарні

Постраждалі перебувають у стабільному стані, 17-річну дівчину вже виписали додому.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 серпня близько 16:20 у Київському районі Харкова ворожий ударний безпілотник влучив у меблевий магазин. Унаслідок атаки отримали поранення п'ятеро осіб – жінкb віком 38, 43 і 45 років, 17-річна дівчина та 38-річний чоловік.

Про стан постраждалих розповіли в пресслужбі ХОВА. Неповнолітню, яка перебувала у задовільному стані та демонструвала позитивну динаміку одужання, вже виписали для подальшого амбулаторного лікування. Ще четверо постраждалих залишаються у лікарні. За медичними даними, усі вони – у стабільному стані.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 серпня близько 16:20 у Київському районі Харкова стався удар ворожого безпілотника по меблевому магазину. Унаслідок влучання постраждали троє жінок віком 38, 43 і 45 років, а також 17-річна дівчина.