11.08.2025  14:33   Рита Парфенова

У Харкові після удару дрона по меблевому магазину четверо людей залишаються в лікарні

Постраждалі перебувають у стабільному стані, 17-річну дівчину вже виписали додому.

Четверо постраждалих після удару дрона по магазину у Харкові залишаються в лікарні

Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 серпня близько 16:20 у Київському районі Харкова ворожий ударний безпілотник влучив у меблевий магазин. Унаслідок атаки отримали поранення п'ятеро осіб – жінкb віком 38, 43 і 45 років, 17-річна дівчина та 38-річний чоловік.

Про стан постраждалих розповіли в пресслужбі ХОВА. Неповнолітню, яка перебувала у задовільному стані та демонструвала позитивну динаміку одужання, вже виписали для подальшого амбулаторного лікування. Ще четверо постраждалих залишаються у лікарні. За медичними даними, усі вони – у стабільному стані.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
