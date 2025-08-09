Поліція розслідує обстріл меблевого магазину у Харкові (фото)

У Київському районі Харкова безпілотник атакував меблевий магазин. Троє жінок і неповнолітня дівчина отримали осколкові поранення та госпіталізовані.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
9 серпня близько 16:20 у Київському районі Харкова стався удар ворожого безпілотника по меблевому магазину. Унаслідок влучання постраждали троє жінок віком 38, 43 і 45 років, а також 17-річна дівчина. Усі постраждалі отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.
Вибух пошкодив дах і приміщення торгового закладу. На місце оперативно прибули поліція, рятувальники та медики, які провели огляд місця події та надали допомогу постраждалим.
Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в суботу вдень російський ударний БпЛА влучив у меблевий комплекс у Київському районі Харкова. Серед постраждалих – жінка у тяжкому стані з пораненням шиї.
