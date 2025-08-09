Кров на меблях, дірка в стелі – як виглядає місце прильоту дрона по меблевому магазину в Харкові

У Харкові ворожий дрон поцілив у меблевий магазин, поранив чотирьох людей. На місці – пошкоджений дах, розбита продукція та сліди крові від постраждалих.
Як повідомляє РЕДПОСТ, врень 9 серпня ворожий безпілотник поцілив у меблевий магазин у Київському районі Харкова, поранивши чотирьох людей, серед яких 17-річна дівчина.
Приміщення отримало значні пошкодження – пробита стеля, вибиті вікна, розбита продукція.
На фото – як виглядає місце атаки одразу після прильоту.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 серпня близько 16:20 у Київському районі Харкова стався удар ворожого безпілотника по меблевому магазину. Унаслідок влучання постраждали троє жінок віком 38, 43 і 45 років, а також 17-річна дівчина.
Ваша енергія допоможе вирішити багато завдань. Але можливі конфлікти через боротьбу за лідерство.
Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
влажность:
давление:
ветер: