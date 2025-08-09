09.08.2025 18:58 Рита Парфенова

Кров на меблях, дірка в стелі – як виглядає місце прильоту дрона по меблевому магазину в Харкові

У Харкові ворожий дрон поцілив у меблевий магазин, поранив чотирьох людей. На місці – пошкоджений дах, розбита продукція та сліди крові від постраждалих.



Як повідомляє РЕДПОСТ, врень 9 серпня ворожий безпілотник поцілив у меблевий магазин у Київському районі Харкова, поранивши чотирьох людей, серед яких 17-річна дівчина.

Приміщення отримало значні пошкодження – пробита стеля, вибиті вікна, розбита продукція.

На фото – як виглядає місце атаки одразу після прильоту.

