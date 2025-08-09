    
09.08.2025  20:53   Рита Парфенова

У Харкові зникла 63-річна жінка: останній раз її бачили на кладовищі

У Харкові розшукують Валентину Мазур, яка зникла 5 серпня. Востаннє її бачили на кладовищі в селі Введенка Чугуївського району.

Валентина Мазур

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові розшукують 63-річну мешканку Харкова Валентину Михайлівну Мазур, яка проживає на вулиці Михайла Комарова в Індустріальному районі. 5 серпня 2025 року близько 07:00 вона пішла з дому та не повернулася.

Останній раз жінку бачили на кладовищі в селі Введенка Новопокровської селищної громади Чугуївського району. Прикмети: зріст 162 см, середньої статури, волосся русе з сивиною. Була одягнена у довге синє плаття з квітковим принтом, мала чорну сумку та сапку.

Всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Валентини Мазур, просять телефонувати за номерами: +38 068 777 01 12 або 102.

Раніше РЕДПОСТ писав про хлопчика, який втік з дому та спав у халабуді.
Тэги:  розшук, харків
