10.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 серпня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

якщо вода у водоймі спокійна – осінь і зима будуть теплими;

спека віщує дощову осінь;

ясний і теплий день означає, що риболовлю можна продовжувати до кінця літа;

рясні дощі свідчать про затяжну осінь.