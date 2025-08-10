Прогноз погоди у Харкові на 10 серпня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.
Можна легко досягти згоди з людьми через компроміси. День сприятливий для планування та навчання.
У другу неділю серпня відзначається День будівельника.
