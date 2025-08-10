    
10.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 серпня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Яка погода буде у Харкові 10 серпня 2024 року, прогноз від sinoptik.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

Народні прикмети

  • якщо вода у водоймі спокійна – осінь і зима будуть теплими;
  • спека віщує дощову осінь;
  • ясний і теплий день означає, що риболовлю можна продовжувати до кінця літа;
  • рясні дощі свідчать про затяжну осінь.
