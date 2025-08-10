10.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Можна легко досягти згоди з людьми через компроміси. День сприятливий для планування та навчання.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні Овен почуватиметься комфортно як частина добре злагодженого механізму – головне, щоб цей механізм працював чітко й без збоїв. Йому буде легко взаємодіяти в команді або під керівництвом іншої людини, якщо він чітко розуміє свою роль і загальну мету. Якщо ж процес для нього лишиться незрозумілим, ініціаторам доведеться виконувати все самотужки.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець здатний демонструвати оточуючим свою перевагу, навіть не бажаючи цього, - просто багато справ йому чудово вдаватися! Зірки гороскопа наділяють його енергійністю, рішучістю та розумом, завдяки чому Телець здатний вирішувати найзлободенніші питання. Втім, щоб навколишні не думали про його зарозумілість, Телець не схильний дивитися на них зверху вниз. Ну, а якщо хтось заздрить йому – це його проблеми.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки навіть у незнайомому співрозмовнику мають шанс знайти споріднену душу! День наділяє їх щирістю, прямотою та бажанням спілкуватися – насамперед із тими, хто їм дорогий. Втім, Близнюкам буде тісно у вузькому колі близьких та друзів – їм захочеться завести нові знайомства або дізнатися когось ближче. Найнесподіваніша людина – дитина, колега, випадковий попутник – може стати для них задушевним співрозмовником, розмова з яким змусить Близнюків багато про що задуматися.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку не слід поспішати! Зірки гороскопа застерігають його від помилок, пов'язаних із необдуманими, спонтанними вчинками та бажанням робити все якнайшвидше. Навіть якщо Рак повністю впевнений у своїх рішеннях, йому варто обміркувати їх ще раз, а краще відкласти на потім. Ситуація може поставити перед ним важливі, доленосні питання, а отже, і ціна за неправильну відповідь буде досить великою.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки гороскопа схиляють Лева продемонструвати силу в якомусь питанні – це дасть йому потрібний результат. День наділяє Лева впевненістю в собі, рішучістю та спокоєм, завдяки чому він зможе демонструвати твердість у будь-якій важливій справі – і на роботі, і в сім'ї. Завдяки принциповій позиції Лева та його вмінню стояти на своєму, оточуючим доведеться враховувати його думку, хоч-не-хоч ідучи на компроміси.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва дізнається, що таке неприборканість! День забезпечує її величезною кількістю активної енергії, і це – ключ до її величезних можливостей! Діві під силу все те, що вона раніше вважала нереальним. Зробити крок на шляху до своєї мети, наблизитися до вирішення складного завдання або знайти вихід із глухого кута – все це їй по плечу. Діві може навіть здаватися, що немає такої перешкоди, яку вона не змогла б подолати. І найцікавіше, що в чомусь вона має рацію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези всіма силами намагатимуться втекти від чужої настирливості та спроб безцеремонно вторгнутися в їхнє життя. День схиляє їх до того, щоб спокійно займатися своїми справами, проте навколишні час від часу їх гальмуватимуть: вимагати, просити, пред'являти претензії. В результаті до кінця дня в душі у Терезів ризикує накопичитися величезна напруга: однієї іскри буде достатньо, щоб прогримів потужний вибух!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буквально фонтануватиме цінними ідеями та думками! Не дивно, що йому захочеться якнайшвидше ними поділитися, винісши на загальний суд. Однак навіть якщо Скорпіону не вдасться зробити це перед широкою публікою, не біда. Йому достатньо знайти хоча б одного тямущого слухача та місце, в якому ніхто не завадить поговорити. Це дозволить Скорпіону довести свою ідею до досконалості, перетворивши необроблений алмаз на блискучий діамант.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Навколишні будуть раз у раз дратувати Стрільця. Навіть якщо вони безпосередньо не стоять на його шляху і ніяк не можуть перешкодити роботі, Стрільцю може здаватися, що вони своїм неорганізованим виглядом відволікають від важливих справ. Щоб позбутися невдоволення, Стрілець здатний витратити чимало часу і сил, намагаючись напоумити людей, що з ним поруч. Навколишнім же здаватиметься, що Стрілець чіпляється до них нізащо. І, по суті, вони мають рацію.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг має шанс зіткнутися з чимось новим та цікавим, що в майбутньому позначиться на його долі! Можливо, це буде людина, а можливо нові знання, захоплюючі враження чи почуття. Втім, і сам Козеріг налаштований не сидіти склавши руки, а йти чи навіть бігти вперед, назустріч своїй долі. Його розум і серце будуть відкриті, а допитливість змусить робити сміливі та несподівані вчинки!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій має шанс зіткнутися з опозицією на свою адресу! Хтось здатний висловити йому вельми неприємні речі просто в обличчя. Втім, Водолія це навряд чи збентежить: він налаштований по-бойовому і не проґавить можливості стерти конкурента в порошок... Або з ним подружитися. Нічого не вдієш – рішення Водолія можуть здаватися навколишнім парадоксальними. Насправді Водолій прораховуватиме ситуацію на кілька кроків уперед, будуючи сміливі й далекосяжні плани.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть налаштовані подискутувати з будь-ким і про що завгодно! День схиляє їх доводити всім підряд свою думку і правоту. Навіть якщо з ними і так згодні, Риби все-таки зуміють знайти привід для того, щоб посперечатися вдосталь. Вони можуть вміло спровокувати оточуючих лише для того, щоб мати привід довести, як же вони були неправі. Нічого не поробиш! Такий у Риб настрій.