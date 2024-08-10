10.08.2024 07:30 Рита Парфенова

10 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні прихильники відновлюваних джерел енергії відзначають свято екологічно чистого палива.

Цю дату обрали не випадково – саме 10 серпня 1893 року було запущено двигун Рудольфа Дизеля, який працює на паливі, основою якого стало арахісове масло.



Біодизель – це екологічно чисте паливо для дизельних двигунів, одержуване шляхом хімічної обробки олії або тваринних жирів.



Перевага біодизеля полягає в його екологічності: він не завдає шкоди тваринам та рослинам, а також практично повністю переробляється мікроорганізмами при попаданні у ґрунт та воду. Крім того, біодизельне паливо відносно безпечне завдяки своїй високій температурі займання. Однак воно рідко використовується у чистому вигляді, частіше його додають у звичайне дизельне паливо.

* * *

10 серпня щороку у всьому світі святкують Міжнародний день лева. Ця дата виникла в 2013 році як нагадування про важливість охорони великих кішок від вимирання. Відомо, що перші спроби тримати левів в неволі належать давній Ассирії і відбувалися ще в 850 році до нашої ери. У XVII столітті леви з'явилися в європейських зоопарках. Протягом XIX століття торгівля дикими тваринами стала популярною, і леви стали об'єктом торгівлі, ще й не дуже дорогим. В сучасних умовах більшість левів мешкає на сході та півдні Африки, проте їх популяція постійно зменшується. Серед головних причин цього вимирання - зміна клімату, поширення хвороб і безрозсудна діяльність людей, яка спричиняє загрозу цим великим хижакам.

Також цього дня

У 1500 португальський мореплавець Дієгу Діаш відкрив острів Мадагаскар.



1814 – народився Генрі Нестле, фармацевт, бізнесмен, фундатор компанії Nestle. Цій людині всі ми завдячуємо головними радощами свого дитинства: солодким какао та молочним шоколадом.



1833 – засновано Чикаго. Тоді це було не місто, а село під назвою Вінді-Сіті з населенням менше двохсот осіб. Статус міста Чикаго отримав у 1837 році.



1846 – на гроші, заповідані англійським хіміком та мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкрито першу науково-дослідну установу США – Смітсонівський інститут. Рішення про це було ухвалене Конгресом ще в 1838 році, але всі ці роки йшли дебати щодо необхідності такого закладу для Америки.



1876 ​​– у канадському місті Онтаріо було здійснено перший у світі міжміський телефонний дзвінок. Відстань між містами складала 13 кілометрів.



1889 - англієць Ден Райлендс запатентував пляшку, що закривається пробкою з гвинтовою нарізкою (з кришкою, що загвинчується).



1912 – народився Жоржі Амаду, бразильський письменник.



1960 – народився Антоніо Бандерас, американський кіноактор, Десперадо та Зорро наших днів.



1966 – у США припинено випуск банкнот номіналом 2 долари. Щоправда, не всі про цю подію повідомили одразу, чим фальшивомонетники користувалися ще з десяток років.



1983 – у Гельсінкі відкрився перший чемпіонат світу з легкої атлетики.



1995 – українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см

2016 – ФСБ Росії заявила про затримання «групи громадян України», які нібито готували теракти в окупованому Криму, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова, а також про загибель одного співробітника ФСБ під час перестрілки. Володимир Путін заявив, що Україна переходить до терору. Петро Порошенко відкинув усі звинувачення, заявивши, що «ці фантазії — лише привід для чергових військових погроз на адресу України». Наступного для, 11 серпня, Рада Безпеки ООН (за винятком Росії) підтримала Україну. Президент США Обама не прийняв російської версії подій і запропонував Путіну ліпше сконцентруватися на виконанні Росією мінських угод.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: В’ячеслав, Опанас, Роман.



за Юліанським календарем: Анастасія, Антоніна, Василь, Іван, Ірина, Микола, Мойсей, Никанор, Олена, Павло, Прохор, Сергій, Юліан, Юхим.