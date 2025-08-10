10.08.2025 08:23 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини за добу загасили десятки пожеж

Оперативна ситуація по Харківщині на 10 серпня 2025 року від ДСНС.



Рятувальники Харківщини за добу загасили десятки пожеж



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 9 по 10 серпня 2025 року рятувальники Харківщини здійснили 47 оперативних виїздів:

37 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

4 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

1 – на обстеження місця обстрілу;

4 – на допомогу населенню;

1 – інший виїзд.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Чугуївському районах області.

Вдень окупанти спричинили пожежу у лісовому масиві на території Студенецького лісництва поблизу села Оскіл Ізюмського району. Вогонь розповсюдився на площу понад 19 га. На місці події працюють 18 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС, а також 7 працівників та 4 одиниці техніки лісгоспу.

Близько 16:20 ворог завдав удару безпілотником по будівлі меблевого магазину у Харкові. Постраждали 5 осіб, з них одна дитина. З осколковими пораненнями їх госпіталізовано до лікарні. Пожежі не було. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Вночі кілька населених пунктів Чугуївського району зазнали масованої атаки ворожих БпЛА. Внаслідок влучань зафіксовані 5 пожеж у м. Чугуєві, селі Роздольне Зміївської громади та селі Мартове Печенізької громади. Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

Ліквідовано 17 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 16,6 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в 9 серпня 2025 року вдень російський ударний БпЛА влучив у меблевий комплекс у Київському районі Харкова.