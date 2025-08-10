10.08.2025 08:59 Дмитро Колонєй

Загарбники на Харківщин атакували дронами дитячий садок, магазин, приватний будинок та інщі циільні об'єкти

Оперативна ситуація по Харківщині на ранок 10 серпня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за добу ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів Харківської області, через які постраждали 6 людей, зокрема дитина:

У Харкові постраждали 43-річна, 45-річна, 38-річна жінки, 38-річний чоловік та 17-річна дівчина;

у Ку'янську постраждав 73-річний чоловік.

Також по допомогу медиків звернулася 71-річна жінка, яка постраждала в м. Куп'янськ 6 серпня.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Минулої ночі окупаційна армія обстріляла Чугуївський район 8 БпЛА, вдаривши по

Чугуєву

поблизу с. Роздольне Зміївської громади,

с. Мартове Печенізької громади і

с. Коробочкине Проліснянської громади.

Внаслідок обстрілу горіла будівля дитсадка, складське приміщення, а також трава і дерева.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

8 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено дах магазину;

у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (м. Куп'янськ);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шийківка), склад (с. Вище Солоне);

у Чугуївському районі пошкоджено дитячий садок, автомобіль, складську будівлю (м. Чугуїв).

Упродовж минулої доби на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу загасили десятки пожеж.