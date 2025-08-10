10.08.2025 09:34 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 13

Харків - 15

Богодухів - 13

Коломак - 09

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 12

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 14

Берестин - 10

Лозова - 11

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

