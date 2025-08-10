10.08.2025 10:00 Дмитро Колонєй

Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото)

Від ударів ворога постраждали семеро мешканців Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, минулої доби росіяни били по Харкову, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували FPV-дрони та БпЛА. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

9 серпня 2025 року ворожий безпілотник поцілив по магазину у Харкові. Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі. Внаслідок влучання постраждали троє жінок, чоловік, а також 17-річна дівчина. Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні.

У Куп'янську в результаті влучання російського FPV-дрона в автомобіль постраждали цивільні громадяни. Чоловіка з травмами доставлено до лікарні. Жінка отримала гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовилась.

В Ізюмському районі пошкоджено складські приміщення. Сталося загоряння будинку.

Вночі 10 серпня внаслідок обстрілу БпЛА по місту Чугуїв пошкоджено будівлю непрацюючого дитячого садку, складські приміщення, автомобілі. На місцях влучань сталися пожежі.

9 серпня поліцейські здійснили 9 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 8 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією РФ.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 896 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

