    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото)
10.08.2025  10:00   Дмитро Колонєй

Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото)

Від ударів ворога постраждали семеро мешканців Харківщини.

Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, минулої доби росіяни били по Харкову, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували FPV-дрони та БпЛА. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
 
Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
9 серпня 2025 року ворожий безпілотник поцілив по магазину у Харкові. Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі. Внаслідок влучання постраждали троє жінок, чоловік, а також 17-річна дівчина. Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні.
 
Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
У Куп'янську в результаті влучання російського FPV-дрона в автомобіль постраждали цивільні громадяни. Чоловіка з травмами доставлено до лікарні. Жінка отримала гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовилась.
 
Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
В Ізюмському районі пошкоджено складські приміщення. Сталося загоряння будинку. 
 
Вночі 10 серпня внаслідок обстрілу БпЛА по місту Чугуїв пошкоджено будівлю непрацюючого дитячого садку, складські приміщення, автомобілі. На місцях влучань сталися пожежі.
 
Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
9 серпня поліцейські здійснили 9 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 8 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією РФ.
 
Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 896 воєнних злочинів, скоєних на території області. 
 
Як виглядають місця влучань ворожих дронів показали правоохоронці: Новини Харкова
 
Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу загасили десятки пожеж.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.08 Надзвичайні події Загарбники на Харківщин атакували дронами дитячий садок, магазин, приватний будинок та інщі циільні об'єкти 10.08 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини за добу загасили десятки пожеж 09.08 Надзвичайні події та кримінал Кров на меблях, дірка в стелі – як виглядає місце прильоту дрона по меблевому магазину в Харкові  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 