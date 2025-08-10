10.08.2025 11:09 Дмитро Колонєй

Робота будівельників дозволяє нам вже сьогодні впевнено рухатися до відновлення всього, що зруйнувала країна-агресор - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав будівельників міста із професійним святом.



Мер Харкова Ігор Терехов звернувся із вітальним словом до будівельників міста з нагоди професійного свята, передає РЕДПОСТ

"Харкову випала важка доля - з перших днів війни і до сьогодні тримати удари ворога.

Але робота будівельників дозволяє нам вже сьогодні, навіть в умовах постійних ворожих обстрілів, впевнено рухатися до нашої головної мети: відновити все, що зруйнувала країна-агресор, і передусім - житло харків’ян.

Завдяки будівельникам у багатоповерхівках, які з лютого 2022 року стояли порожніми, знову світяться вікна, і людям є куди повертатися - у свій дім, у своє рідне місто. І це дуже показово: хай не одразу, але крок за кроком спальні квартали наповнюються життям: у дворах грається малеча, біля під’їздів спілкуються сусіди.

А крім цього, будівельники зводять підземні школи для навчання дітей, укріплюють інженерні споруди для посилення нашої оборони, часто фактично з руїн відбудовують об'єкти бізнесу.

І я справді дякую будівельникам за цю роботу! Бо бачу, скільки зусиль вкладається в кожен проєкт, аби Харків щодня ставав кращим.

Звісно, попереду ще чимало викликів. Та разом ми з усім впораємося!

Зі святом!"