10.08.2025  11:09   Дмитро Колонєй

Робота будівельників дозволяє нам вже сьогодні впевнено рухатися до відновлення всього, що зруйнувала країна-агресор - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав будівельників міста із професійним святом.


Мер Харкова Ігор Терехов звернувся із вітальним словом до будівельників міста з нагоди професійного свята, передає РЕДПОСТ.  
 
"Харкову випала важка доля - з перших днів війни і до сьогодні тримати удари ворога. 
 
Але робота будівельників дозволяє нам вже сьогодні, навіть в умовах постійних ворожих обстрілів, впевнено рухатися до нашої головної мети: відновити все, що зруйнувала країна-агресор, і передусім - житло харків’ян.
 
Завдяки будівельникам у багатоповерхівках, які з лютого 2022 року стояли порожніми, знову світяться вікна, і людям є куди повертатися - у свій дім, у своє рідне місто. І це дуже показово: хай не одразу, але крок за кроком спальні квартали наповнюються життям: у дворах грається малеча, біля під’їздів спілкуються сусіди. 
 
 
А крім цього, будівельники зводять підземні школи для  навчання дітей, укріплюють інженерні споруди для посилення нашої оборони, часто фактично з руїн відбудовують об'єкти бізнесу. 
 
 
І я справді дякую будівельникам за цю роботу! Бо бачу, скільки зусиль вкладається в кожен проєкт, аби Харків щодня ставав кращим. 
 
 
Звісно, попереду ще чимало викликів. Та разом ми з усім впораємося!
 
Зі святом!"
 
