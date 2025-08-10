    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині жінка залишилася без партії хідкого протизаконного товару та чекає на суд (відео)
10.08.2025  11:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка залишилася без партії хідкого протизаконного товару та чекає на суд (відео)

Підприємиця на Харківщині порушила закон при реалізації тютюнових виробів та ще одно правило торгівлі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 серпня 2025 року правоохоронці на ринку у місті Златопіль виявили, що місцева мешканка незаконно продає безакцизну тютюнову продукцію. Також жінка попалася на продажі цигарок неповнолітньому.
 
  • Під час обшуку торговельної точки було вилучено 664 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку.
  • Сума продажу яких складає близько 50 тисяч гривень.
Поліцейським офіцером Златопільської громади спільно з ювенальною превенцією Лозівського РВП щодо продавчині складено адміністративний протокол про порушення правил торгівлі тютюновими виробами. 
 
Адміністративні матеріали буде скеровано до суду для прийняття рішення.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у лікарні Харкова викрито аферу із фіктивним персоналом та бронюванням.
 
Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.08 Надзвичайні події Підприємець на Харківщині завдав збитків бюджету на сотні тисяч 07.08 Надзвичайні події На Харківщині викрито корупційні схеми та афери на сотні мільйонів гривень 05.08 Надзвичайні події У Харкові заарештований чоловік, який стріляв у ветерана ЗСУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 