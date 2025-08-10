10.08.2025 11:33 Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка залишилася без партії хідкого протизаконного товару та чекає на суд (відео)

Підприємиця на Харківщині порушила закон при реалізації тютюнових виробів та ще одно правило торгівлі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 9 серпня 2025 року правоохоронці на ринку у місті Златопіль виявили, що місцева мешканка незаконно продає безакцизну тютюнову продукцію. Також жінка попалася на продажі цигарок неповнолітньому.

Під час обшуку торговельної точки було вилучено 664 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Сума продажу яких складає близько 50 тисяч гривень.

Поліцейським офіцером Златопільської громади спільно з ювенальною превенцією Лозівського РВП щодо продавчині складено адміністративний протокол про порушення правил торгівлі тютюновими виробами.

Адміністративні матеріали буде скеровано до суду для прийняття рішення.

