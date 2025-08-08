08.08.2025 20:16 Дмитро Колонєй

У лікарні Харкова викрито аферу із фіктивним персоналом та бронюванням

Як вкрасти мільйон а потім його повертати показали у лікарні Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ , в одній з лікарень Харкова директор та старша медсестра вносили до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків.

Спочатку буда офромлена вагітна підлегла старшої медсестри. Їй запропонували залишатися вдома, але зберегли офіційне місце роботи та виплату зарплати.

Згодом до фейкового списку додали ще трьох знайомих, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

Використовуючи те, що медичні працівники підлягають бронюванню, директор оформив на посади ще двох чоловіків, які прагнули отримати відстрочку від мобілізації.

Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а керівник без перевірки їх підписував.

Внаслідок «схеми» з державного бюджету було незаконно виплачено понад 1 млн гривень.

Директору та старшій медсестрі оголошено підозру за фактами заволодіння майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення. А керівнику інкримінують також перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Повідомляємо також, що директор медзакладу визнав свою причетність та розпочав відшкодування завданих збитків.