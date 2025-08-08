08.08.2025 18:00 Дмитро Колонєй

Підприємець на Харківщині завдав збитків бюджету на сотні тисяч

На Харківщині директору підприємства оголошено підозру у службовій недбалості.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у 2018 році між відділом культури й туризму однієї з районних державних адміністрацій та приватним підприємством було укладено договір на проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі дитячої музичної школи.

45-річний директор підприємства, виконуючи обов’язки інженера технічного нагляду, підписав акт приймання виконаних робіт, знаючи про те, що частина будівельних робіт не була виконана фактично.

Встановлено, що обсяги та вартість задекларованих робіт у поданих до оплати актах не відповідають дійсності. Своїми діями чоловік заподіяв матеріальну шкоду Ізюмській районній військовій адміністрації Харківської області на суму понад 350 тисяч гривень.

Слідчі Ізюмського РУП заочно оголосили фігуранту про підозру у службовій недбалість.

