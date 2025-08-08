    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Підприємець на Харківщині завдав збитків бюджету на сотні тисяч
08.08.2025  18:00   Дмитро Колонєй

Підприємець на Харківщині завдав збитків бюджету на сотні тисяч

На Харківщині директору підприємства оголошено підозру у службовій недбалості.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у 2018 році між відділом культури й туризму однієї з районних державних адміністрацій та приватним підприємством було укладено договір на проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі дитячої музичної школи.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
45-річний директор підприємства, виконуючи обов’язки інженера технічного нагляду, підписав акт приймання виконаних робіт, знаючи про те, що частина будівельних робіт не була виконана фактично. 
 
Встановлено, що обсяги та вартість задекларованих робіт у поданих до оплати актах не відповідають дійсності. Своїми діями чоловік заподіяв матеріальну шкоду Ізюмській районній військовій адміністрації Харківської області на суму понад 350 тисяч гривень.
 
Слідчі Ізюмського РУП заочно оголосили фігуранту про підозру у службовій недбалість.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємор, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрили масштабну схему вирубки лісу на 12 мільйонів гривень.

 
Тэги:  афера, кримінал, харків, шахрайство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.08 Надзвичайні події У лікарні Харкова викрито аферу із фіктивним персоналом та бронюванням 07.08 Надзвичайні події На Харківщині викрито корупційні схеми та афери на сотні мільйонів гривень 30.07 Надзвичайні події Кримінальний дует виготовляв на Харківщині десятки тисяч підробних цигарок (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 