08.08.2025  18:32   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова показали як просувається поточний ремонт будинків (фото)

Стало відомо, якими саме роботами займаються будівельники Харкова та де саме.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Новобаварському районі Харкова тривають роботи з поточного ремонту вхідних груп житлових будинків.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.

 

