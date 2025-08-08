08.08.2025 18:32 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова показали як просувається поточний ремонт будинків (фото)

Стало відомо, якими саме роботами займаються будівельники Харкова та де саме.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Новобаварському районі Харкова тривають роботи з поточного ремонту вхідних груп житлових будинків.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.